PEKING, 2. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping betonte, dass China ein eng mit der Welt verbundenes Land sei, und sagte in seiner Neujahrsansprache für 2023 am Samstag, dass er im vergangenen Jahr nicht nur alte und neue Freunde in Peking empfangen habe, sondern auch ins Ausland gereist sei, um der Welt die Vorschläge Chinas zu übermitteln.

Das vergangene Jahr war geprägt von den Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Peking, die im Frühjahr stattgefunden haben, von bilateralen Treffen zwischen Xi und ausländischen Staats- und Regierungschefs aus mehr als 40 Ländern sowie von drei Auslandsreisen, die Xi vor und nach dem 20. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober unternommen hat.