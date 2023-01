Gestern, am Neujahrstag, verkündete Lake Winn Resources Corp. den Start eines ehrgeizigen Lithium-Explorationsprogramms auf seinem Grundstück LNPG ("Little Nahanni Pegmatite Group") in den kanadischen Northwest Territories.

Dieses äußerst aussichtsreiche Lithiumprojekt wurde mehrere Jahre lang auf die lange Bank geschoben, doch da Lithium derzeit einer der heißesten Märkte überhaupt ist, ist das Management bestrebt, einen Ansturm auf die Region zu entfachen und die Vorzüge des Projekts mit einem mehrphasigen Explorationsprogramm und einer vor kurzem abgeschlossenen Finanzierung in Höhe von $1 Mio. zu enthüllen.

Mit nur 52 Mio. Aktien im Markt und einer aktuellen Marktkapitalisierung von $4 Mio. ergreift Lake Winn die Gelegenheit, mit einem Grundstück, das sich auf dem Radar einiger großer Branchenakteure befindet, die Aktionärswerte zu steigern.

Wenn Sie hören, dass eine Opportunität anklopft, ist es an der Zeit, etwas für ungeahnten Ruhm zu tun!

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6026- ...

Ein von Lake Winn initiierter Zoom-Call wird am Dienstag, den 3. Januar 2023 um 19:00 Uhr MEZ stattfinden. Bei dem Online-Meeting wird diese Pressemitteilung besprochen und Investoren haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nehmen Sie am Zoom-Meeting teil, indem Sie am Dienstag ab 18:55 Uhr auf den folgenden Link klicken:

https://us02web.zoom.us/j/88133334613?pwd=RWdFVlBPT1pheHoxTVhRODJOVHZN ...

Besprechungs-ID: 881 3333 4613

Kennwort: 969076

Unternehmensdetails

Lake Winn Resources Corp.

Suite 1100 – 1111 Melville Street

Vancouver, B.C. V6E 3V6 Kanada

Telefon: +1 604 218 8772

Email: info@lakewinn.ca

www.lakewinn.ca

CUSIP: 511305 / ISIN: CA5113051042

Aktien im Markt: 52.056.636

Kanada-Symbol (TSX.V): LWR.H

Aktueller Kurs: $0,085 CAD (30.12.2022)

Marktkapitalisierung: $4 Mio.CAD

Deutschland-Symbol / WKN: EE1A/ A2QERM

Aktueller Kurs: €0,039 (02.01.2023)

Marktkapitalisierung: €2 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt Aktien von Lake Winn Resources Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen profitieren. Lake Winn Resources Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.