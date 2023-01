FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am ersten Handelstag des neuen Jahres etwas gesunken. Gegen Montagnachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung zu 1,0671 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch über 1,07 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0683 (Freitag: 1,0666) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9361 (0,9376) Euro.

Dem Handel fehlte es an einer klaren Richtung. Schließlich waren die wichtigen Märkte in London und New York wegen eines Feiertages geschlossen. Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Anleihemarkt kaum. Im Dezember hatte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen des Währungsraums erneut verbessert. Ein vorläufiges Ergebnis für den Einkaufsmanagerindex wurde damit wie erwartet bestätigt. Der Indikator signalisiert jedoch weiterhin eine wirtschaftliche Schrumpfung.