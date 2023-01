137.000 offene IT-Stellen - Junus Ergin erklärt, wie Coding-Bootcamps Unternehmen helfen, den Fachkräftemangel zu besiegen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Junus Ergin ist Tech-Coach und Co-Founder der DeveloperAkademie, die er gemeinsam mit Manuel Thaler führt. Gemeinsam haben die beidenIT-Experten eine Online-Weiterbildung entwickelt, mit der motivierte Kandidateninnerhalb weniger Monate den Quereinstieg in eine Karriere alsSoftwareentwickler bewerkstelligen können. Gemeinsam möchten die Experten dasThema möglichst vielen Anfängern zugänglich machen - und so dabei helfen, dasaktuelle Problem des IT-Fachkräftemangels zu lösen.Der Fachkräftemangel in Deutschland nimmt stetig zu. Allein in der IT-Branchesind Tausende Stellen unbesetzt. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche führtdazu, dass es weltweit zu wenige IT-Fachkräfte gibt - eine Tatsache, die sichgerade für Unternehmen, die auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern sind,zu einem immer größeren Problem entwickelt. "Der Ausbildungs- und Arbeitsmarktkann längst nicht mehr mit der Geschwindigkeit, in der die Digitalisierungfortschreitet, mithalten", weiß Junus Ergin, der gemeinsam mit Manuel Thaler dieDeveloper Akademie gründete. "Kaum ein Sektor hat mit so vielen unbesetztenStellen zu kämpfen wie die IT-Branche. Vor allem Programmierer undSoftwareentwickler sind gefragter denn je." Als Antwort darauf bieten immer mehrCoding-Bootcamps interessierten Bewerbern die Möglichkeit an, innerhalb wenigerMonate den Quereinstieg in eine IT-Karriere zu meistern. Dazu zählt auch dieDeveloper Akademie, die Menschen aus allen Branchen, die sich beruflich einezweite Chance wünschen, zu Softwareentwicklern ausbildet. Bereits nach sechs bisneun Monaten sind die Quereinsteiger fit für den Arbeitsmarkt. Im Folgendenerklärt Junus Ergin, wie Unternehmen den IT-Fachkräftemangel besiegen und welcheRolle Coding-Bootcamps dabei spielen.Die Ausgangslage: Was die aktuelle Bitkom-Studie verrätWie sehr der IT-Fachkräftemangel die Digitalisierung ausbremst, macht eineaktuelle Studie deutlich, die der Bitkom e. V. jährlich herausgibt. Der Bitkome. V. ist der Branchenverband der deutschen Informations- undTelekommunikationsbranche. 1999 gegründet, vertritt er heute mehr als 2.000Mitgliedsunternehmen - darunter sowohl mittelständische Unternehmen als auchgroße Konzerne. Die aktuelle Studie besagt, dass die Anzahl an offenen Stellenfür IT-Fachkräfte erneut massiv gestiegen ist - überraschenderweise trotz derderzeitigen Krise, der herausfordernden wirtschaftlichen Lage und der hohenRessourcenkosten. Die Zahlen besagen, dass allein in Deutschland derzeit 137.000IT-Fachkräfte fehlen. Damit ist der Mangel an IT-Personal im Vergleich zumVorjahr um rund 43 Prozent gestiegen. Für die Studie wurden 854 Unternehmen aus