Zinsen steigen weiter / Preise für Neubauwohnungen bleiben trotzdem weiterhin stabil (FOTO)

Oldenburg (ots) - Auf dem Immobilienmarkt gabt es eine Zeitwende. Wenig Angebote

und viele Käufer. Seit März 2022 hat sich aber das Bild verändert, denn der

Immobilienbestand wächst in sämtlichen Immobilienportalen an. In den letzten 40

Jahren gab es nie so viele Zinssprünge in einer so geringen Zeit. Von 1,5 %

Zinsen auf 3,5 % Tendenz steigend. Die Verunsicherung bei den Käufern ist zu

spüren. Wir sprechen mit dem Immobilienexperten Benjamin Dau über die aktuelle

Situation und warum die Preise aber in vielen Bereichen stabil bleiben und sogar

noch steigen.



Herr Dau, die Käufer können durch die angestiegenen Zinsen die Preise für die

Wohnungen nicht mehr bezahlen. Werden die Preise nun massiv fallen?