Anpassungen der Bundesförderung effiziente Gebäude zum 1. Januar 2023 (FOTO)

Berlin (ots) - Die Förderkulisse für Wärmepumpen in Bestandsgebäuden bleibt 2023

weitgehend stabil. Im Neubau wird die BEG-Förderung zunächst bis März

fortgeführt, danach soll ein neues Förderprogramm beim BMWSB aufgelegt werden.



Seit dem 1. Januar dieses Jahres gelten für den Einbau umweltschonender

Heizungssysteme neue Förderrichtlinien. Nachdem das Bundesklimaschutzministerium

(BMWK) im Oktober bereits Richtlinienentwürfe vorgelegt hatte, sind am 30.12.

nun die final abgestimmten Reformen der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG)

vorgestellt worden, die zum 1.1.2023 in Kraft traten. Dabei lautet die

wichtigste Nachricht aus Sicht des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) e.V.: Die

Förderung für Wärmepumpen bleibt im Großen und Ganzen stabil erhalten. Weiterhin

sind Fördersätze bis zu 40 Prozent möglich. Viele Neuerungen betreffen

schwerpunktmäßig die BEG-Einzelmaßnahmen (BEG-EM). Einzelne Neuerungen sind aber

auch für die systemischen Sanierungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden relevant.

Zum Beispiel werden zusätzliche Boni für die Sanierung von besonders

ineffizienten Gebäuden ausgeschüttet. Für den Gebäudeneubau wird in der BEG

zunächst die Förderung von Effizienzhäusern nach dem Standard EH-40 NH

fortgeführt, die dann voraussichtlich im März durch eine neue Bauförderung des

Bundesbauministeriums abgelöst wird.