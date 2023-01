Hamburg (ots) - Norbert Nagy ist Mitgründer und Geschäftsführer der

SocialNatives GmbH. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern unterstützt er

mittelständische Unternehmen in den Bereichen Employer Branding, HR-Marketing

und Social Recruiting. Dabei arbeitet er regelmäßig mit Unternehmen, die massiv

unter den Folgen dauerhaft unbesetzter Stellen leiden. Hier verrät er, welche

Gefahren ausbleibender Erfolg bei der Mitarbeitergewinnung mit sich bringt.



Es kann eine echte Herausforderung sein, ausreichend qualifiziertes Personal für

alle Aufgabenbereiche in einem Unternehmen zu finden. Unbesetzte Stellen setzen

jedoch auf Dauer jeder Firma schwer zu - vor allem, wenn es sich um grundlegende

Positionen handelt. Doch welche Konsequenzen hat das wirklich für Unternehmen?

"Unbesetzte Stellen haben nicht nur unmittelbare, sondern auch langfristige

Auswirkungen auf ein Unternehmen - viele Geschäftsführer unterschätzen das",

sagt Norbert Nagy.





Als Mitgründer und Geschäftsführer der SocialNatives GmbH, trägt Norbert Nagygemeinsam mit seinen Geschäftspartnern dazu bei, dass es für mittelständischeUnternehmen einfacher wird, Nachwuchskräfte zu gewinnen. Mit ihrem innovativenAnsatz in den Bereichen Employer Branding, Personalmarketing und SocialRecruiting revolutionieren sie die Art und Weise, wie junge Menschen dieseUnternehmen wahrnehmen - und arbeiten letztlich auf ein gemeinsames Ziel hin:sie wieder attraktiv zu machen.Mehrkosten für Unternehmen und Verlust essenzieller KompetenzenEin Hauptaspekt, der von unbesetzten Stellen in Unternehmen betroffen ist, sinddie Mehrkosten. Sie ergeben sich aus der Notwendigkeit, temporäre Mitarbeiteroder Überstunden für vorhandenes Personal zu bezahlen, um die Arbeit zuerledigen. Dies kann dazu führen, dass das Unternehmen weniger Gewinne erzieltund sich in schlechterer finanzieller Verfassung befindet.Unbesetzte Stellen können auch dazu führen, dass das Unternehmen wichtigesFachwissen und Kompetenzen verliert. Wenn ein wichtiges Teammitglied fehlt, dasbestimmte Fähigkeiten und Erfahrungen hat, kann das dazu führen, dass Projekteverzögert oder nicht qualitativ abgeschlossen werden, wie es möglich wäre. Dieskann zu weiteren Mehrkosten führen, wenn das Unternehmen externe Berater oderExperten beschäftigen muss.Einfluss auf die Zufriedenheit und Motivation der MitarbeiterUnbesetzte Stellen können auch die Zufriedenheit und Motivation der vorhandenenMitarbeiter beeinträchtigen. Wenn Mitarbeiter überlastet sind und mehr Arbeitübernehmen müssen, um die Lücken zu füllen, kann das dazu führen, dass sie