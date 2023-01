PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - In Osteuropa haben zum Jahresauftakt 2023 die Börsen uneinheitlich geschlossen. Die russische Börse blieb geschlossen. An den übrigen europäischen Aktienmärkten ging es am ersten Handelstag des Jahres deutlich aufwärts.

Am Handelsplatz in Prag verzeichnete der tschechische Aktienindex PX am Montag Gewinne von 0,50 Prozent auf 1207,70 Punkte. Abwärts ging es in Budapest, wo der ungarische Bux mit minus 0,55 Prozent auf 43 551,73 Zählern schloss. An der Warschauer Börse gewann der polnische WIG 0,40 Prozent auf 57 694,00 Punkte, der breiter gefasste Wig-20 notierte kaum verändert./ajx