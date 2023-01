PEKING, 2. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte am Samstag, das heutige China sei ein Land voller Kraft, Vitalität und Widerstandsfähigkeit, in dem Träume dank der beharrlichen Bemühungen einer Generation nach der anderen wahr werden.

Xi äußerte dies in seiner Neujahrsansprache, in der er allen 1,4 Milliarden Chinesen seine besten Wünsche übermittelte.



„Das heutige China ist ein Land, in dem Träume Wirklichkeit werden. Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking wurden mit einem durchschlagenden Erfolg abgeschlossen. Die chinesischen Wintersportler haben ihr Bestes gegeben und außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. Shenzhou-13, Shenzhou-14 und Shenzhou-15 stiegen in den Himmel auf. Die chinesische Raumstation wurde vollständig fertiggestellt und unser „Zuhause im Weltraum" schwebt nun am tiefblauen Himmel. Die Volksstreitkräfte feierten ihren 95. Geburtstag, und alle Angehörigen der Streitkräfte marschieren zuversichtlich auf dem großen Weg des Aufbaus einer starken Armee. Chinas dritter Flugzeugträger Fujian wurde vom Stapel gelassen. Die C919, Chinas erstes großes Passagierflugzeug, wurde ausgeliefert. Und das Wasserkraftwerk Baihetan wurde voll in Betrieb genommen ... Keine dieser Errungenschaften wäre ohne den Schweiß und die Mühen zahlreicher chinesischer Menschen möglich gewesen. Die Talente, die hier zusammenkommen, sind die Stärke Chinas", sagte er.



„Das heutige China ist ein Land voller Kraft und Vitalität. Verschiedene Pilot-Freihandelszonen und der Freihandelshafen Hainan boomen, in den Küstenregionen sprudeln Innovationen, in den zentralen und westlichen Regionen nimmt die Entwicklung an Fahrt auf, im Nordosten nimmt die Dynamik der Wiederbelebung zu, und in den Grenzregionen wachsen Entwicklung und Wohlstand. Die chinesische Wirtschaft verfügt über eine starke Widerstandsfähigkeit, ein enormes Potenzial und eine große Vitalität. Die Grundlagen für ihr langfristige Wachstum sind nach wie vor stark. Solange wir zuversichtlich bleiben und unter Wahrung der Stabilität nach Fortschritt streben, werden wir die gesteckten Ziele erreichen. Bei meinem Besuch in Hongkong zu Beginn dieses Jahres habe ich mit großer Freude festgestellt, dass Hongkong die Ordnung wiederhergestellt hat und wieder aufblühen wird. Mit der entschlossenen Umsetzung des Konzepts „Ein Land - zwei Systeme" werden Hongkong und Macao sicherlich langfristigen Wohlstand und Stabilität genießen", sagte er.



„Das heutige China ist ein Land, das seinen nationalen Charakter bewahrt. Im Laufe des Jahres 2022 wurden wir mit verschiedenen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Dürren und Waldbränden konfrontiert und erlebten einige Arbeitsunfälle. Inmitten dieser beunruhigenden und herzzerreißenden Szenen gab es zahlreiche rührende Geschichten von Menschen, die im Angesicht des Unglücks zusammenhielten oder sogar ihr Leben opferten, um anderen in Not zu helfen. Diese Heldentaten werden für immer in unserem Gedächtnis verewigt bleiben. Bei jedem Jahreswechsel denken wir immer an den großartigen Geist der Widerstandsfähigkeit, den sich die chinesische Nation über Jahrtausende hinweg bewahrt hat. Das gibt uns noch mehr Zuversicht für unseren weiteren Weg", sagte er.



„Das heutige China ist ein Land, das eng mit der Welt verbunden ist. Im vergangenen Jahr habe ich viele alte und neue Freunde in Peking empfangen und bin auch ins Ausland gereist, um der Welt die Vorschläge Chinas zu vermitteln. Veränderungen, wie wir sie seit einem Jahrhundert nicht mehr erlebt haben, vollziehen sich in einem immer schnelleren Tempo, und die Welt ist noch kein ruhiger Ort. Wir legen Wert auf Frieden und Entwicklung und schätzen unsere Freunde und Partner, wie wir es immer getan haben. Wir stehen fest auf der richtigen Seite der Geschichte und auf der Seite des menschlichen Fortschritts. Wir arbeiten hart daran, mit Chinas Weisheit und Lösungen zum Frieden und zur Weiterentwicklung der gesamten Menschheit beizutragen", sagte er.

