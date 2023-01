Fazit:

So wie sich die Aktie seit 2015 verhält, werden tendenziell Long-Chancen übergewichtet. Um aber an greifbare Signale zu kommen, sollte erst eine Stabilisierung entweder um 61,00 oder 54,80 Euro bei SMA Solar abgewartet werden. Nur dann ließe sich von einem potenziellen Aufschwung zurück an die Jahreshochs bei 71,80 Euro überdurchschnittlich profitieren, zum Einsatz könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB1GP3 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf 120 Prozent, Ziel des Scheins läge in diesem kurz angelegten Trade bei 30,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 50,61 Euro nicht überschreiten. Rechnerisch würde sich im Schein ein entsprechender Stopp von 9,49 Euro ergeben.