MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sein früheres Erzbistum München und Freising will sich am Dienstagabend (18.00 Uhr) mit einem Requiem von dem gestorbenen Papst Benedikt XVI. verabschieden. Als Kardinal Joseph Ratzinger war er von 1977 bis 1982 dort Erzbischof. Der jetzige Amtsinhaber, Kardinal Reinhard Marx, wird den Gottesdienst für seinen Vor-Vorgänger im Münchner Liebfrauendom feiern.

Dort wurde nach Bistumsangaben auch ein Gedenkort eingerichtet, an dem die Menschen des emeritierten Papstes gedenken können. Solche Orte gibt es außerdem im Freisinger Mariendom und in der Pfarrkirche St. Oswald in Traunstein - der Kirche, in der Ratzinger im Jahr 1951 nach seiner Priesterweihe seine erste Heilige Messe feierte.