Tata Technologies feiert das sechste Jahr in Folge die globale ER&D-Führerschaft in den Zinnov Zones 2022

Pune, Indien, und Coventry, England, und Detroit (ots/PRNewswire) - TataTechnologies (https://www.tatatechnologies.com/) belegt Platz 1 unter allen inIndien ansässigen globalen ER&D-Elektrifizierungsspezialisten und Platz 2weltweit(https://zinnovzones.com/ratings/e-r-and-d-services/electrification/2022) alsESP der Wahl für OEMs, die sich auf den Weg zur Elektrifizierung machen.Tata Technologies, (https://www.tatatechnologies.com/about-us/) ein weltweitführendes Unternehmen für Produktentwicklung(https://www.tatatechnologies.com/engineering/) und digitale Dienstleistungen(https://www.tatatechnologies.com/digital-enterprise/) , gab heute bekannt (https://www.tatatechnologies.com/newsroom/tata-technologies-celebrates-6th-consecutive-year-of-global-erd-leadership-in-zinnov-zones-2022/) , dass es im sechstenJahr in Folge in den Zinnov Zones for ER&D Services Ratings als weltweitführendes Unternehmen anerkannt wurde. Das Unternehmen präsentiert sich als derbevorzugte Elektrifizierungspartner für globale OEMs , nachdem es unter allen inIndien ansässigen globalen ER&D-Elektrifizierungsspezialisten auf Platz 1 undweltweit auf Platz 2 positioniert wurde.(https://zinnovzones.com/ratings/e-r-and-d-services/electrification/2022) Eswurde auch an 1. Stelle unter allen in Indien ansässigen globalen Anbietern vonER&D-Engineering-Dienstleistungen für die Automobilindustrie und an 3. Stelleweltweit positioniert.Die Vision von Tata Technologies, eine bessere Welt zu schaffen, verkörpert dasEngagement, nachhaltige Engineering- und digitale Transformationslösungenentlang der gesamten Produktwertschöpfungskette anzubieten. Die Studie ZinnovZones 2022 bestätigt, dass Tata Technologies in allen Schlüsselbereichen derProduktwertschöpfungskette beeindruckende Fortschritte erzielt hat. DasUnternehmen wurde als Global Leader in den Bereichen ER&D im Automobilwesen,Elektrifizierungsdienstleistungen(https://discover.tatatechnologies.com/electric-vehicles-gb) , DigitalEngineering (https://discover.tatatechnologies.com/digital-x-0-gb) , Industrie4.0 (https://discover.tatatechnologies.com/digital_manufacturing) und ER&D fürdie Luft- und Raumfart(https://discover.tatatechnologies.com/aerospace-engineering-services-gb)positioniert. Die umfassende Verbesserung der Bewertungen ist ein Beleg fürseine überzeugenden Lösungen entlang der Produktentwicklungs- undFertigungswertschöpfungskette, seine schlüsselfertigenElektrofahrzeugkapazitäten (https://discover.tatatechnologies.com/tread_turnkey_research_engineering_development_of_electric_vehicles) , eingebetteten