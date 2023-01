Sinoboom ein "versteckter Champion", ausgezeichnet im Rahmen der 5. Ausgabe von "Made in China Invisible Champion"

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Sinoboom wurde vor kurzem in die Liste der 5.

Ausgabe von "Made in China Invisible Champion" aufgenommen, die von der

Medienorganisation "Chinese and Foreign Management Media" organisiert wurde.

Damit wurde der Status des Unternehmens als führender Hersteller von qualitativ

hochwertigen Hubarbeitsbühnen anerkannt. Seit der Gründung vor 15 Jahren

entwickelt Sinoboom in China unabhängig Hubgeräte, die dazu beigetragen, die

Verkrustung der Branche aufzubrechen, da solche Geräte herkömmlicherweise in

Europa und den USA hergestellt wurden.



Zu den bemerkenswerten Einsätzen der Geräte von Sinoboom im Jahr 2022 gehört der

Start des Raketenprojekts ZK-1A, das sechs wissenschaftliche Satelliten ins All

brachte. Sinoboom wurde aufgrund der soliden Zuverlässigkeit und der hohen

Qualität seiner Geräte für solche wichtigen und hochkarätigen Veranstaltungen

ausgewählt, was ein Zeichen für das große Vertrauen der Kunden in die Marke ist.