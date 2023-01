Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,31 € , was eine Steigerung von +3,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer in einem Ausblick auf 2023 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 60 Euro gesenkt. Analyst Richard Vosser empfiehlt in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Pharma- und Biotechbranche bei Qualitätsaktien zu bleiben, da die Kluft zwischen den "Besitzenden" und den "Besitzlosen" immer größer werde. Seine 2023er Schätzungen für die Branche habe er nur geringfügig nach unten korrigiert, da diese ihre hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Zu Bayer schrieb Vosser, dass er nur begrenzt Kurstreiber sieht, und zugleich Abwärtspotenzial mit Blick auf die Zahlen des Agrarchemie- und Pharmakonzerns./ck/edh

