Essen (ots) - Der Essener Energiekonzern Steag benennt im Zuge einer Aufspaltungeinen großen Teil des eigenen Geschäfts in Iqony um. Wie die in Essenerscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe) berichtet,sollen rund 2300 Steag-Beschäftigte zum neuen Unternehmen wechseln. DasPortfolio von Iqony umfasse neben Solar-, Wind-, Geothermie- undWasserstoff-Projekten auch Speicher-Technologien, Gaskraftwerke undIngenieur-Dienstleistungen.Die WAZ beruft sich auf Informationen, die von der Steag online veröffentlichtworden sind. Die Kohlekraftwerke, darunter große Standorte in Duisburg, Herneund im Saarland, gehören nicht zum neuen Unternehmen, in dem das"Wachstumsgeschäft" des Essener Energiekonzerns gebündelt sein soll. Steag-ChefAndreas Reichel hatte im Frühjahr vergangenen Jahres eine Aufspaltung der Steagin einen grünen und einen schwarzen Bereich angekündigt.