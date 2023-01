NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 22 Euro gesenkt. Auf bereinigter Basis werde der Dialyseanbieter für 2022 wohl ein Nettoergebnis von 865 Millionen Euro erzielen, allerdings geschönt durch Einmaleffekte, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausgiebiger bereinigt könnte es lediglich bei 640 Millionen Euro liegen, was das Erreichen der 2023er Konsensschätzung von 796 Millionen Euro unwahrscheinlich mache. Der Rücktritt der Kurzzeit-Konzernchefin Carla Kriwet untermauere, wie herausfordernd die operative Wende für FMC ist./tih/edh

