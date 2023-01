Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 86,11 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 24 Cent auf 80,50 Dollar.

Nach deutlichen Kursgewinnen am vergangenen Freitag konnten die Ölpreise am Morgen nur noch leicht zulegen. Die führenden Rohstoffbörsen sind erst am Dienstag in das Handelsjahr gestartet, nachdem sie am Montag wegen der Neujahrsfeiern geschlossen waren.