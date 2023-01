FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax winkt nach dem freundlichen Jahresauftakt am Dienstag wieder ein Rücksetzer. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von knapp einem halben Prozent auf 14 004 Punkte, womit der Kampf um die Marke von 14 000 Punkten weitergehen dürfte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls schwächer erwartet.

Von den am Vortag noch geschlossenen US-Börsen kamen keine Impulse für den Dax, und in Japan fand auch am Dienstag noch kein Aktienhandel statt. An den chinesischen Festlandsbörsen legten die Kurse am Morgen indes moderat und in der Sonderverwaltungsregion Hongkong kräftig zu, nachdem der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" im Dezember etwas besser ausgefallen war als erwartet.