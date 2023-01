Philippinischer Präsident will 'neues Kapitel' mit China aufschlagen

Marcos wolle sich für die souveränen Rechte der Philippinen einsetzen und strebe eine friedliche und stabile Lage an. Doch seien die Differenzen über die maritimen Ansprüche aus Sicht des Präsidenten nur ein Teil der gesamten bilateralen Beziehungen, sagte der Beamte. Marcos wird am Mittwoch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammenkommen. Auch ist ein Treffen mit Premier Li Keqiang geplant.

MANILA/PEKING (dpa-AFX) - Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. will mit einem Besuch in Peking ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zum großen Nachbarn China aufschlagen. Unter Hinweis auf die Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer sagte Marcos vor dem Abflug am Dienstag in Manila, diese Probleme "gehören nicht zwischen zwei Freunde wie die Philippinen und China".

