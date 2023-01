Am häufigsten hatten den Angaben zufolge Paare ohne Kind solche Geräte (35,2 Prozent). Bei Familien mit Kindern waren es 28,5 Prozent. Bei Alleinlebenden stand in 18,9 Prozent der Haushalte mindestens ein Fitnessgerät./sat/DP/jha

Der Anteil ist in den vergangenen Jahren - auch im Zuge der Corona-Pandemie - leicht gestiegen: 2017 lag er bei 25,3 Prozent, 2022 bei 27,2 Prozent. 2017 standen noch rund 11 Millionen Fitnessgeräte in den Haushalten.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Gut jeder vierte Haushalt in Deutschland hat nach Angaben des Statistischen Bundesamts einen Heimtrainer. Demnach besaßen zu Jahresanfang 2022 10,4 Millionen Privathaushalte 12,5 Millionen Fitnessgeräte wie Laufbänder oder Ergometer.

In jedem vierten Haushalt in Deutschland steht ein Fitnessgerät

