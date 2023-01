Intersec gibt den erfolgreichen Einsatz der öffentlichen Warntechnologie für O2 Telefónica in Deutschland bekannt

Am bundesweiten Warntag , der am 8. Dezember 2022 stattfand, hat O 2 Telefonica in Zusammenarbeit mit Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) zwei Warnmeldungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mithilfe der Intersec-Cell-Broadcast-Technologie innerhalb von nur wenigen Sekunden erfolgreich ausgestrahlt – auf Deutsch und auf Englisch. Der Test bestätigte die High-End-Performance der Lösung und belegt die Erfahrung des Unternehmens im kooperativen Einsatz öffentlicher Alarmierungslösungen unter voller Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und in Übereinstimmung mit den EECC-Anforderungen.

PARIS, 3. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Intersec („Intersec" oder das „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von mobilen Daten- und Standortinformationslösungen, gab den erfolgreichen Einsatz seiner Technologie mit dem Namen „Public Warning Cell Broadcast" für O 2 Telefónica in Deutschland bekannt.

„Wir haben uns für Intersec entschieden, weil seine Carrier-Grade-Lösung alle regulatorischen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig nachhaltig belastbar und skalierbar ist. Der erfolgreiche bundesweite Test der Technologie in Trägerqualität im Rahmen des Warntags 2022 hat die hohe Leistungsfähigkeit der Alarmierungslösung und die Professionalität des Partners bewiesen," so Jochen Bockfeld, Director Common Services von O2 Telefónica.

Cell Broadcast ist eine wichtige Technologie für die Frühwarnung und Notfallalarmierung in kritischen Situationen, insbesondere wenn die Zeit drängt, auch wenn die Mobilfunknetze der Betreiber stark ausgelastet sind. Die Warntextnachricht kann an Millionen von Mobilgeräten in einem bestimmten Gebiet gesendet werden, wobei eine bestimmte Anzeige und ein bestimmter Klingelton verwendet werden, um sofort als Alarm erkannt zu werden.

Intersec ist der führende Anbieter von öffentlichen Warnsystemen in der Europäischen Union und deckt 30 % der EU-Bevölkerung mit Lösungen ab, die in Frankreich, Deutschland, Portugal, Kroatien und Luxemburg eingesetzt werden.

Intersec ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für mobile Daten und Standortinformationen. Unsere von Fast-Data-Experten entworfenen Lösungen leiten Staatsbehörden und Telekommunikationsunternehmen bei ihrer datengesteuerten Revolution, um greifbare Werte zu schaffen – von der effizienten Warnung von Menschen im Gefahrenfall bis hin zur Erschließung neuer Einnahmequellen. Unsere 65 Großkunden in 50 Ländern nutzen unsere Instrumente, um 850 Millionen mobile Geräte rund um die Uhr zu orten und zu kartieren, und unsere Lösungen zur Warnung der Öffentlichkeit decken 30 % der Bevölkerung in der Europäischen Union ab. Bei Intersec geht Privacy by Design weit über die akzeptierten Standards hinaus und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unabhängig davon, wo unsere Kunden tätig sind.

