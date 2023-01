JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 132 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2022 habe es sich für Anleger angeboten, in der Luftfahrtindustrie auf Rüstungsaktivitäten zu setzen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im neuen Jahr könne man mit einem schwungvoll erwarteten Wartungs- und Ersatzteilgeschäft etwas mehr ins Risiko gehen. MTU werde daher ihr "Sektor Top Pick". Bei Airbus sieht sie bis 2024 viel mehr Potenzial für Aktienrückkäufe als derzeit vom Konsens angenommen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2023 / 12:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 115,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 132

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m