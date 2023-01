In jedem vierten Haushalt stand 2022 ein Fitnessgerät

WIESBADEN (ots) - "Mehr Sport treiben" ist ein klassischer Neujahrsvorsatz, der

sich besonders einfach umsetzen lässt, wenn Ergometer, Laufband und Co. zu Hause

stehen. 12,5 Millionen dieser Fitnessgeräte gab es zum Jahresanfang 2022 in den

privaten Haushalten in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. Diese verteilten sich auf rund 10,4 Millionen Haushalte. Damit besaß

gut jeder vierte Haushalt (27,2 %) in Deutschland mindestens einen Heimtrainer.

Der Anteil ist in den vergangenen Jahren - auch im Zuge der Corona-Pandemie -

leicht gestiegen: 2017 lag er bei 25,3 %. Allerdings geht bei manchen Haushalten

der Trend zum Zweit- oder Drittgerät: 2017 standen rund 11 Millionen

Fitnessgeräte in den Haushalten, 2022 waren es rund 1,5 Millionen Geräte mehr.



In Haushalten, die in ihrem Eigentum wohnten, waren die Geräte mit einem Anteil

von 36,8 % am häufigsten zu finden. Unterscheidet man nach Haushaltstypen, sind

Paarhaushalte ohne Kind mit einem Anteil von 35,2 % am besten mit Fitnessgeräten

ausgestattet. Bei Paarhaushalten mit Kindern lag der Anteil bei 28,5 %. Bei

Alleinlebenden stand in 18,9 % der Haushalte mindestens ein Fitnessgerät.