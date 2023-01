JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Merck KGaA in einem Ausblick auf 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Richard Vosser empfiehlt in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Pharma- und Biotechbranche Qualitätsaktien. Seine 2023er Schätzungen reduzierte er für den Sektor nur geringfügig, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sieht zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betreffe sowie auch längerfristig bis 2030. Zu Merck schrieb Vosser, dass der Spezialchemie- und Pharmakonzern über ein nachhaltig höheres Wachstum und eine gute Pipeline verfügt. Die Aktie zählt zu seinen "Top Picks"./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2022 / 21:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 184,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m