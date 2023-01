JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Positiv'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00 € , was eine Steigerung von +55,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 355EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat den Aktien von Sartorius den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit kurzfristig positive Nachrichten von den Geschäftsjahreszahlen am 26. Januar. Zugleich senkte Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die europäische Pharma- und Biotechbranche jedoch das Kursziel der Vorzugsaktie von 570 auf 550 Euro, bekräftigte aber seine Einstufung auf "Overweight". Vosser empfiehlt für 2023 Qualitätsaktien. Seine 2023er Schätzungen reduzierte er für den Sektor nur geringfügig, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Zum Laborzulieferer Sartorius schrieb Vosser, dass dieser und die Tochter Stedim Biotech weiter von der starken Nachfrage im Geschäftsbereich BPS (Bioprocess Solutions) profitieren dürften. Dank einer Normalisierung des Auftragseingangs sollten sich zudem die Sorgen über sinkende Konsensschätzungen zerstreuen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2022 / 21:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

