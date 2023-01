JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum vierten Quartal von 125 auf 149 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei dem Hersteller von Windkraftanlagen stehe der Ausblick auf 2023 im Mittelpunkt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung begründete er mit besseren mittelfristigen Wachstumsaussichten und einem erhöhten Zielmultiplikator. Das Verhältnis von Chancen und Risiken der Aktie sieht er aber weiter negativ./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 18:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 27,07EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 149

Kursziel alt: 125

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m