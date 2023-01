Kaia COPD - Digitale Lungen-Reha auf Rezept

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Kaia COPD, eine digitale Anwendung zur Behandlung von chronischobstruktiver Lungenerkrankung (COPD), ist vom Bundesinstitut für Arzneimittelund Medizinprodukte (BfArM) als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) in dasDiGA-Verzeichnis aufgenommen worden und kann jetzt auf Rezept verordnet werden.Kaia COPD basiert auf den Behandlungsempfehlungen der nationalen Leitlinien fürdiese chronische Atemwegserkrankung. Die digitale Anwendung hilft Betroffenendabei, ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität zu steigern und ihre körperlicheLeistungsfähigkeit zu verbessern.++ " Kaia COPD (https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis/01329) : Meine aktiveCOPD-Therapie" ist ein zertifiziertes Medizinprodukt und bietet dem behandelndenArzt ein digitales Therapeutikum für Patient:innen mit COPD. ++ Die digitaleAnwendung beinhaltet tägliche, individuell zusammengestellte Bewegungseinheiten,eine ausführliche Schulung zum Umgang mit der Krankheit sowie Atem- undEntspannungsübungen. ++ Patient:innen mit COPD benötigen oft eine ressourcen-und kostenintensive Behandlung, die sogenannte Pneumologische Rehabilitation.Kaia COPD stellt wichtige Elemente der Pneumologischen Rehabilitation indigitaler Form über Smartphone oder Tablet zur Verfügung und ermöglichtPatient:innen mit COPD, jederzeit und überall ein umfassendes therapeutischesProgramm zu nutzen. ++ Führende Expert:innen aus dem Bereich der stationärenPneumologischen Rehabilitation waren an der Entwicklung von Kaia COPD beteiligt.In Deutschland sind rund 3,4 Millionen Menschen von der chronisch obstruktivenLungenerkrankung COPD betroffen. Jetzt wurde mit Kaia COPD die weltweit erstedigitale Gesundheitsanwendung zur Behandlung von COPD-Patienten in dieRegelversorgung aufgenommen. Das bedeutet: Sie kann per Rezept von Ärzt:innenverschrieben werden. Die digitale Therapie wird von Kaia Health inZusammenarbeit mit dem auf Atemwegsprodukte spezialisierten Unternehmen ChiesiGmbH vermarktet.Drei Kernelemente der digitalen Therapie mit Kaia COPD- Bewegung: Je weniger Patient:innen mit COPD im Alltag körperlich aktiv sind,desto schneller baut ihre Muskulatur ab und verringert sich ihreLeistungsfähigkeit. Deshalb sollten gerade Lungenerkrankte ihre Kraft undAusdauer trainieren.- Wissen: Leicht zugängliche Informationen über COPD fördern einen besserenUmgang mit der Erkrankung.- Entspannungs- und Atemtechniken: Sie helfen Patient:innen dabei, ihre Atmungzu steuern, besser mit Kurzatmigkeit umzugehen und Stress abzubauen.Digitale Begleitung durch den BewegungscoachDer sogenannte Bewegungscoach ist ein in die App integrierter "digitaler