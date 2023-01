Germany Trade & Invest bekommt neue Geschäftsführerin / Julia Braune tritt Nachfolge von GTAI-Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich an

Berlin (GTAI) (ots) - Germany Trade & Invest (GTAI), die

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes, erhält mit Julia Braune zum 1.

Februar 2023 eine neue Geschäftsführerin. Frau Braune verfügt über langjährige

Berufserfahrung im Bereich der Umweltdienstleistungen, davon rund zwölf Jahre in

der Wasserwirtschaft, wo sie zuletzt beim German Water Partnership e.V. (GWP),

dem Netzwerk der deutschen Wasserwirtschaft, als Geschäftsführerin tätig war.



"Ich freue mich auf die neuen Aufgaben bei der GTAI, die mir schon aus meiner

Zeit beim GWP bestens bekannt ist. So sind die umfassenden Länderinformationen

und die Unterstützung bei der Markterschließung wichtige Instrumente der

Exportförderung, die auch Unternehmen aus der Wasserwirtschaft zu schätzen

wissen. Auch das Standortmarketing und die Anwerbung und Beratung ausländischer

Unternehmen, die mit ihren Neuansiedlungen in Deutschland letztlich auch die

industrielle Transformation mitprägen, sind spannende Aufgabengebiete, denen ich

mit großer Vorfreude entgegenblicke", so Braune.