Watchfinder zeigt Fast 1 Millionen mehr Google-Suchen nach Luxusuhren in Deutschland als 2021 (FOTO)

München (ots) - Watchfinder & Co (https://www.watchfinder.com.de/) ., der

Spezialist für gebrauchte Luxusuhren, zeigt auf: Während 2021 per Google in

Deutschland 9.946.820-mal nach Luxusuhren gesucht wurde, waren es vergangenes

Jahr bereits 10.842.200. Knapp 1 Millionen Mal mehr haben die Deutschen nach den

unterschiedlichen Modellen im Luxussegment gesucht. Das bestätigt den

langanhaltenden Trend von gebrauchtem Luxus, der erst kürzlich wieder von einer

aktuellen Deloitte-Studie bestätigt wurde. Diese besagt, dass der Markt für

gebrauchte Uhren bis 2030 weiterhin immens wachsen und bis dahin mehr als die

Hälfte des Primärmarktes ausmachen wird.



Seit über 20 Jahren im Geschäft gilt Watchfinder als Pionier im Markt und hat

die Entwicklung von Anfang an miterlebt und auch selbst Trends gesetzt - wie zum

Beispiel als das Unternehmen die Gender-Spezifikationen bei Uhren entfernt, um

für Diversität einzustehen und Engagement für Auswahl und Zugänglichkeit zu

demonstrieren.