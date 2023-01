JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Die Kursentwicklung im Medizintechnik-Sektor sei 2022 schrecklich gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Inflation sei Alptraum für die Branche und dürfte auch 2023 den größten Gegenwind bringen. Bei Philips bleibt er konjunkturell bedingt vorsichtig, auch wenn Besserung in den Lieferketten in Sicht sei und die Kosten gesenkt wurden. Der unter Druck stehende Cashflow werfe Fragen auf hinsichtlich der Dividende./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 19:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 14,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10,90

Kursziel alt: 10,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m