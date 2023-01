Arçelik erzielt im S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2022 erneut die höchste Punktzahl in der Kategorie DHP Household Durables Industry

Istanbul (ots/PRNewswire) - Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Arçelik werden zum

sechsten Mal in Folge mit einer globalen Auszeichnung gewürdigt



Arçelik A.S. (IST: ARCLK) ("Arçelik"), der weltweit führende Hersteller von

langlebigen Konsumgütern und Elektronik, hat im S&P Global Corporate

Sustainability Assessment (CSM) 2022, einer unabhängigen Bewertung der weltweit

größten Unternehmen, die deren Nachhaltigkeitsleistung und Bemühungen in den

Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beurteilt, die

Bewertung 87/100 (Bewertungsdatum: 21. Oktober) erhalten.





Das Unternehmen erreichte außerdem die höchste Punktzahl von 46 bewertetenUnternehmen in der DHP Household Durables Industry. Die Anerkennung spiegeltArçeliks ehrgeiziges Engagement für eine nachhaltige Zukunft wider und macht dasUnternehmen einmal mehr zu einer Referenzmarke in der Fertigungsindustrie.Außerdem ist Arçelik das sechste Jahr in Folge in den Dow Jones SustainabilityIndizes (DJSI) gelistet.Die Anerkennung erfolgt im Anschluss an die Klimakonferenz der VereintenNationen (COP27) im Jahr 2022, auf der sich das Unternehmen dazu verpflichtete,seine wissenschaftlich fundierten Emissionsreduktionsziele für seine Scope-1-,Scope-2- und Scope-3-THG-Emissionen um 50,4 % im Einklang mit den Zielen desPariser Abkommens voranzutreiben. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dassArçelik sich seiner Verantwortung bewusst ist, bei der Energiewende und einernachhaltigeren Zukunft eine Vorreiterrolle zu spielen.Zuvor war Arçelik kürzlich vom Weltwirtschaftsforum (WEF) für seine Fortschrittebei den Nachhaltigkeitsmaßnahmen vor Ort in seinem Werk in Ulmi, Rumänien,ausgezeichnet worden. Die Anlage wurde kürzlich vom WEF als SustainabilityLighthouse ausgezeichnet und ist damit einer der zehnSustainability-Lighthouse-Standorte im Global Lighthouse Network. Das Werk Ulmiist ein Vorreiter in Sachen effizienter und nachhaltiger Produktion. Es ist nureiner der Standorte von Arçelik, die Spitzentechnologien für eine verbesserteEnergie- und Wassereffizienz verwenden.Arçelik ist außerdem eines von 45 Unternehmen, die mit dem Siegel "Terra Carta"des ehemaligen Prince of Wales ausgezeichnet wurden, um das Engagement desUnternehmens für eine nachhaltige Zukunft zu würdigen.Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, erklärte zur kontinuierlichen Aufnahme in dieDow Jones Sustainability Indizes: "Wir fühlen uns geehrt, das sechste Jahr inFolge in den DJSI aufgenommen worden zu sein. Es ist ein noch größeres Privileg,vier Jahre in Folge die höchste Punktzahl in unserem Sektor erreicht zu haben,