Der chinesische E-Autohersteller meldete für den Monat Dezember eine Fahrzeugproduktion und einen Fahrzeugabsatz von 235.215 bzw. 235.197 Einheiten. Das entspricht einem Anstieg von 151,7 bzw. 152,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum. Das teilte der in Shenzhen ansässige Automobilhersteller in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong mit. Die Verkäufe der reinen Elektroautos von BYD stiegen im vergangenen Monat im Vergleich zum November um vier Prozent auf 235.197 Einheiten.

BYD hat seine Verkäufe im Jahr 2022 auf 1,86 Millionen Einheiten mehr als verdreifacht, die meisten davon in China. Ein Großteil der BYD-Modelle liegt preislich zwischen 100.000 Yuan und 200.000 Yuan (etwa 29.000 US-Dollar) – weitaus günstiger als Tesla und andere Wettbewerber wie Nio und Xpeng, deren Modelle jeweils mehr als 300.000 Yuan kosten.