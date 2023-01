Umfirmierung visunext Group schafft SE-Struktur

Emsdetten (ots) - Die visunext International GmbH & Co. KG, einer der führenden

AV-Spezialisten in Europa und Experte für Präsentationstechnik,

Konferenzraum-Ausstattung, digitale Bildungsräume und Heimkino-Technik ändert

mit Wirkung zum 02.01.2023 ihre Rechtsform in eine SE (Societas Europaea) und

wird damit zu einer europäischen Aktiengesellschaft. Die Eigentümerstruktur der

in Gründerhand befindlichen Gesellschaft bleibt unverändert.



visunext, mit Hauptsitz im münsterländischen Emsdetten, berät Kunden, bietet

Produkt-Lösungen und Service-Leistungen in neun europäischen Ländern. Die

überstaatliche, moderne Rechtsform SE ist besonders für Unternehmen geeignet,

die in vielen verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union tätig sind.