JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. 2023 dürfte für die europäische Autoindustrie gewinnseitig ein starkes Jahr werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er beruft sich dabei auf eine Beruhigung der Rohmaterial-Preise, stabilere Lieferketten und globale Produktionspläne. Diese Erwartung erachtet er auch als generell positiv für die Gewinndynamik der Zulieferindustrie./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 14:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 63,80EUR gehandelt.