Valeo stellt auf CES in Las Vegas Know-how im Bereich Elektronik und Software vor (FOTO)

Paris, Frankreich (ots) - Valeo stellt auf der CES in Las Vegas sein Know-how im

Bereich Elektronik und Software vor und zeigt, dass diese Innovationen alle

neuen Formen der Mobilität und die Infrastrukturen der Stadt von morgen abdecken

können



Vom 3. bis 8. Januar 2023 nimmt Valeo an der Consumer Electronics Show (CES)

teil, einer großen Technologiemesse, die jedes Jahr in Las Vegas stattfindet.

Die Gruppe stellt dort ihre auf Mechatronik, Elektronik und Software basierenden

Innovationen für eine sicherere und nachhaltigere Mobilität vor. Auf der

diesjährigen CES stellt Valeo außerdem unter Beweis, dass das Unternehmen zu

einem Global Player in Sachen Mobilität geworden ist. Die Technologien sind

nicht mehr nur für Autos geeignet, sondern für alle neuen Formen der Mobilität.

Valeo geht über das Fahrzeug hinaus, indem es seine Produkte und Lösungen in

Infrastrukturen integriert, um neue Dienstleistungen zu schaffen.