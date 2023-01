VEGINNER - Mit EDEKA in den "Veganuary" starten (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Mit #VEGINNER begleitet EDEKA erneut Kund:innen im weltweit bekannten

Veganuary

- Vegan auf allen EDEKA-Kanälen: Wochenpläne, Tipps und viele Informationen zur

pflanzlichen Ernährung

- Ideenreich durch den Januar: Mit dem EDEKA-Kochbuch "Voll vegan"



Vegane Ernährung ist bunt, vielfältig und lecker: Genau das zeigt EDEKA direkt

zum Jahresbeginn auf allen Kanälen. Wie im Vorjahr begleitet EDEKA seine

Kund:innen auch 2023 durch den weltweit bekannten Veganuary - den veganen

Januar. Alle #VEGINNER und Vollblut-Veganer:innen erhalten Rezepte, wertvolle

Tipps und Tricks sowie vegane Wochenpläne. Das neue Kochbuch "Voll vegan!"

bietet darüber hinaus ein umfangreiches Grundlagenwissen rund um die vegane

Ernährung.





Bereits zum neunten Mal findet der weltweit bekannte Veganuary statt. Auch EDEKAlädt seine Kund:innen unter #VEGINNER einen Monat lang dazu ein, die Vielfaltder rein pflanzlich basierten Ernährung auszuprobieren und Neues zu lernen. Miteinem bunten Mix aus Rezepten, Wissen, Ratgebern und Entertainment inunterschiedlichen On- und Offline-Formaten begleitet EDEKA alle Interessierte:ndurch den Januar.Der EDEKA-Verbund baut seine vegane Produktvielfalt seit Jahren kontinuierlichaus. Das Angebot umfasst zahlreiche Markenartikel sowie Eigenmarken wie "EDEKAMy Veggie" und "EDEKA Bio My Veggie". Auch unter der Marke "vehappy" bietenEDEKA und Netto Marken-Discount verschiedene Milch- und Fleischersatzproduktewie Hafer-, Mandel-, und Soja-Drinks, rein pflanzliche Joghurts oder Tofu.Im Januar mit EDEKA zum #VEGINNER werden:- "Voll Vegan" - Das EDEKA-Kochbuch: Mit über 100 Rezepten finden Leser:innenvielfältige Ideen für jeden Tag. Von Suppen über Soulfood bis hin zu süßenSnacks ist hier alles dabei. Darüber hinaus vermittelt das Kochbuch die Basicsder veganen Ernährung.- "Mit Liebe" - VEGGIE-Spezial: Die Januarausgabe des kostenlosen Foodmagazins"Mit Liebe" bietet wertvolle Tipps & Tricks. Für alle, die ein #Veginner seinmöchten, gibt es in der "Mit Liebe" auch einen 7-Tage-Wochenplan mit leckerenRezepten.- Die Vielfalt veganer Ernährung auf edeka.de/veginner: Hier versorgt EDEKA alle#Veginner mit vielen veganen Rezepten, Tipps & Tricks und wertvollenInformationen rund um die vegane Ernährung.- #Veginner in unseren Social-Media Kanälen: Auch auf denEDEKA-Social-Media-Kanälen dreht sich im Januar alles um die vegane undvegetarische Ernährung. Von Vegan-Facts über Vegan-Mythen bis hin zuSchritt-für-Schritt Wochenplänen. Zudem können bei einem Gewinnspiel "VollVegan" Kochbücher gewonnen werden.- Influencer:innen-Kampagne: Über eine Woche begleitet EDEKA dreiInfluencer:innen dabei, die die rein pflanzliche Ernährung mit dem