PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der gelungene Jahresauftakt war keine Eintagsfliege: Auch am Dienstag verzeichneten die europäischen Börsen deutliche Gewinne. So zog der EuroStoxx 50 am Mittag um 1,45 Prozent auf 3911,88 Punkte an. Der französische Cac 40 legte um 1,23 Prozent auf 6675,71 Punkte zu. Nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn schloss sich der britische FTSE 100 mit zwei Prozent Plus auf 7602,80 Punkte dem Aufwärtstrend an.

"Die Investoren setzen weiter auf eine absehbare Konjunkturerholung in China und dem Euroraum", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" war im Dezember im Vergleich zum Vormonat zwar gesunken. Allerdings hellten sich die Aussichten auf. "Der Teilindex für die künftige Produktion stieg angesichts der Rücknahme der Covid-Beschränkungen auf den höchsten Stand seit zehn Monaten", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.