Salzgitter Digital Solutions verbildlicht umfassenden Transformationsprozess in einem Big Picture (FOTO)

Hamburg/Salzgitter (ots) - Mitarbeiter:innen bei komplexen

Transformationsprozesse an die Hand zu nehmen: Das ist gar nicht immer so

einfach. Es sei denn, man bildet das Ganze einfach in einem Big Picture ab, und

macht so Unübersichtliches auf einen Blick ersichtlich. So wie die Salzgitter

Digital Solutions GmbH.



Die Salzgitter Digital Solutions GmbH ist eines der deutschlandweit führenden

IT-Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Stahlerzeugung,

Stahlverarbeitung, Handel und Technologie. Das 100prozentige Tochterunternehmen

der Salzgitter AG wurde 1989 gegründet und hat seinen Firmensitz in der

Hauptverwaltung des Mutterkonzerns in Salzgitter. Hier, in der Nähe von

Braunschweig, bilden heute rund 450 Mitarbeiter:innen die gesamte

Wertschöpfungskette ab: Von der Organisationsberatung und Entwicklung von

Lösungen für die Informationsverarbeitung bis zur Erbringung von Service- und

Rechenzentrumsleistungen.