FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine abgeblasene Übernahme hat der Erholung der Aktien von Brenntag neuen Schub gegeben. Die Papiere des Esseners Chemikalienhändlers schnellten bis zum Dienstagmittag um rund sechs Prozent auf 64,40 Euro in die Höhe und waren damit klar der beste Wert im Dax . Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um gut ein Prozent.

Brenntag will den US-Rivalen Univar Solutions nach öffentlicher Kritik eines seiner Aktionäre nun doch nicht mehr kaufen. Die Essener hatten erst Ende November bestätigt, an einer Übernahme interessiert zu sein. Das Unternehmen habe "beschlossen, diese Gespräche nicht fortzuführen", hieß es in einer Ein-Satz-Mitteilung am Vorabend.