XORTX reicht neue provisorische Patentanmeldung zur Diagnose und Behandlung von Personen mit dem höchsten Risiko für das Fortschreiten der polyzystischen Nierenerkrankung ein

CALGARY, ALBERTA – den 3. Januar 2023 – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein auf spätklinische Studien spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt mit Freude die Einreichung einer Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) bekannt, um sich für das Patent mit dem Originaltitel „Compositions and Methods for Diagnosis, Treatment and Prevention of Kidney Disease“ die internationalen Schutzrechte zu sichern.