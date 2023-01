RateGain schließt Vereinbarung zur Übernahme von Adara und zum Aufbau der umfassendsten Reiseabsichts- und Datenplattform der Welt

San Francisco und NEU-DELHI (ots/PRNewswire) - Übernahme wird Unternehmen dabei

helfen, auf umfassendste Reiseabsichts-, Preis- und Bestandsdaten zuzugreifen,

um höheren ROI zu erzielen



RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), ein globaler Anbieter von

SaaS-Lösungen für die Reisebranche und das Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass

das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Adara Inc.

(Adara) durch Abschluss eines Übertragungs- und Übernahmevertrags

(Vollzugsvertrags) abgeschlossen hat. Das auf dem globalen Markt für prädiktive

personalisierte Verbraucherinformationen führende Unternehmen mit Hauptsitz im

Silicon Valley plant die Verbesserung seiner KI-basierten DaaS (Data as a

Service)- und Martech-Angebote, um die umfassendste, durch KI unterstützte

Reiseabsichts- und Datenplattform der Welt aufzubauen.





Da digitale Kanäle eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung vonReiseentscheidungen spielen, ist es für Marketingspezialisten und Werbeteamsentscheidend, Möglichkeiten zu finden, solche Absichten präzise zu erfassen unddie richtige Zielgruppe anzusprechen, um den Kapitalertrag ihrerMarketinginvestitionen zu erhöhen.Adara wurde 2009 von Charles Mi in San Francisco gegründet und ist mittlerweileein zuverlässiger Partner für Datenerfassung und Datenmangement, derbranchenführende Blue-Chip-Unternehmen in der Reisebranche und im Gastgewerbedabei unterstützt, in der schnelllebigen digitalen Wirtschaft durch dieBereitstellung prädiktiver Informationen für eine optimale Kundenbindung zusorgen.Adara, das weltweit führende Unternehmen für die Erfassung zugangsbeschränkterDaten und ethische Datenverarbeitung, nutzt künstliche Intelligenz, um dieLeistungsfähigkeit globaler Datenkonsortien mit mehr als 24 MilliardenDatenelementen in 130 Ländern zu kombinieren, die digitales Marketing,Programmatic Advertising (programmatische Werbung), Kampagnenmessung sowieCustomer-Relationship-Management (CRM) und Bindung fördern, und so seine Kundendarin unterstützt, bessere Verbindungen zu schaffen, um die Kundenbindung unddie Rentabilität zu steigern.In Bezug auf die Übernahme erklärte Bhanu Chopra, Chairman und Gründer vonRateGain : "Wir freuen uns sehr, das Adara-Team in der RateGain-Familie begrüßenzu dürfen. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Adara liegt in seinemZugriff auf zugangsbeschränkte Reiseabsichtsinformationen der weltweit führendenAkteure in der Reisebranche und im Gastgewerbe sowie der Organisationen fürReisezielmarketing, und darin, sich weniger auf traditionelle Methoden zur