Swarovski Kristallwelten ziehen positive Jahresbilanz

Wattens (ots) - 400.000 Gäste im Jahr 2022 im "Riesen" in Wattens/Tirol.

Nahmärkte legen weiter zu. Rückkehrpotential sieht man 2023 bei Gästen aus USA,

arabischen Ländern, Lateinamerika und Indien.



Über 400.000 Gäste besuchten im Jahr 2022 die Swarovski Kristallwelten in

Wattens/Tirol. Zu den Highlights zählten die Eröffnung der neuen Wunderkammer

von Lichtkünstler James Turrell, das letztmalig stattfindende

Kammermusikfestival "Musik im Riesen" sowie das beliebte Sommerprogramm in

Kooperation mit Circus-Theater Roncalli. Im Besuchermix legten die Nahmärkte

weiter zu, Hauptherkunftsmärkte waren Österreich, Deutschland und Italien. Nach

dem pandemiebedingten Rückgang internationaler Reiseströme in den letzten Jahren

sieht man 2023 vor allem bei Besuchern aus den USA, den arabischen Ländern,

Lateinamerika und Indien das größte Rückkehrpotential.