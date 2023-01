BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post in einem Ausblick auf die europäische Logistikbranche 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Wenn ein Sektor von der Pandemie profitiert habe, dann sei es die Logistik gewesen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die 2022 begonnene Abschwächung der Nachfrage nach See- und Luftfracht dürfte sich indes 2023 fortsetzen, bevor sich eine neue Normalität einstelle. Die Aktie der Deutschen Post schätzt Irving angesichts des attraktiven freien Barmittelzuflusses und der daraus resultierenden Rendite./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 14:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 36,28EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE POST AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m