United Lithium Corp. erhält die Bestätigung der Genehmigung für 220 weitere BLM-Claims für das Liberty-Lithium-Projekt in den Black Hills, South Dakota

Vancouver, British Columbia – 3. Januar 2023 – United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0ULA) ("ULTH" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Landposition des "Liberty Lithium Projekts" in den südlichen Black Hills von South Dakota nahe der Stadt Pringle, südöstlich von Custer, erweitert hat. Die neuen Claims des Bureau of Land Management ("BLM") grenzen an die bereits abgesteckten und in den Pressemitteilungen vom 2. Mai 2022 und 28. September 2022 bekannt gegebenen Claims an.