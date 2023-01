JPMORGAN stuft Covestro auf 'Neutral'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,95 € , was eine Steigerung von +5,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 39,64EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro auf "Neutral" belassen. Laut Analyst Chetan Udeshi lässt sich mit BASF und Covestro am besten auf eine Wiedereröffnung des chinesischen Marktes setzen, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Chemiesektor schrieb. Beide profitierten besonders von der dann steigenden Nachfrage, aber wohl auch von besseren Preisen und Margen bei chemischen Grundstoffen. Zudem könnten Covestro, BASF oder auch Lanxess früher als andere einen größeren Nutzen aus den aktuell sinkenden Gaspreisen ziehen, da sie ihre Energiekosten nicht absicherten./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 22:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer