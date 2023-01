WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anstieg der Inflation in Deutschland hat sich im Dezember auf hohem Niveau verlangsamt. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im November hatte die Teuerungsrate 10,0 Prozent betragen, im Oktober waren es 10,4 Prozent./mar/DP/jha

Inflation in Deutschland verliert im Dezember an Tempo

