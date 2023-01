Wirtschaft Inflationsrate sinkt deutlich auf 8,6 Prozent

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der starke Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Dezember deutlich abgeschwächt. Die Inflationsrate wird voraussichtlich 8,6 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.



Im November hatte die Teuerung noch bei 10,0 Prozent gelegen. Hintergrund für den Rückgang sei unter anderem die sogenannte "Dezember-Soforthilfe", so die Statistiker. Der "konkrete Effekt" lasse aber noch nicht darstellen.