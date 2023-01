Kohler demonstriert seine Führerschaft in der Kategorie Küche und Bad auf der CES 2023 mit neuen intelligenten Innovationen und Designs zur Verbesserung des Wohlbefindens zu Hause

KOHLER, Wisconsin, 3. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die 1873 gegründete Kohler Co. beginnt ihr 150. Jahr der Bereitstellung von Innovationen, die erstmals auf den Markt kommen, mit der Ankündigung des Sortiments von intelligenten Produkten, die das Unternehmen auf der CES 2023 in Las Vegas vorstellen wird. Der Marktführer in den Bereichen Küche, Bad, Energiesysteme und Gastgewerbe wird Produkte und Dienstleistungen vorstellen, die Menschen dabei helfen sollen, ihr Wohlbefinden zu Hause zu verbessern, und zwar mit Technologien, die eine intelligente Wasserversorgung und ein intelligentes Wassermanagement im Alltag gewährleisten.