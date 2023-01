KIEL (dpa-AFX) - Der Nord-Ostsee-Kanal ist für den Schiffsverkehr wieder frei. Knapp zwei Wochen nach einer Ölhavarie im Hafen von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein wurde die Wasserstraße am Dienstag wieder freigegeben. "Wir sind wieder in Betrieb", sagte der Leiter des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, Detlef Wittmüß.

Der Kanal, der von Brunsbüttel bis nach Kiel an der Ostseeküste reicht, wurde am 21. Dezember gesperrt, nachdem wegen eines Lecks in einer Pipeline Rohöl ausgelaufen war. Die größten Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen. Restarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Januar andauern. Nach Angaben der Behörde gelangten mindestens zwölf Kubikmeter Rohöl in den Kanal. Bei einer Sperrung müssen Schiffe die deutlich längere Route durch den Skagerrak nördlich von Dänemark nehmen./akl/DP/jha