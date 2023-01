Florian Sondershausen verrät 5 fatale Fehler im Kryptohandel (FOTO)

Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist Experte für Kryptowährungen und

Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. Gemeinsam mit seinem Team

unterstützt er seine Kunden dabei, mit einer geeigneten Strategie und

kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren.



Bitcoin, Ethereum und Blockchain - vielen Privatanlegern sind die Begriffe des

Kryptomarktes heute wohl vertraut. Nur wenige können sich jedoch zu den

Glücklichen zählen, die damals zum Kurs von wenigen Dollar etwa in die

bekannteste Kryptowährung Bitcoin eingestiegen sind. Stattdessen zögern einige

Anleger heute vor einem Einstieg in den Kryptohandel oder müssen feststellen,

dass erfolgreiches Handeln mit digitalen Währungen und Co. gar nicht so einfach

ist. "Viele private Investoren haben die Möglichkeiten dieses zukunftsträchtigen

Marktes erkannt, scheitern jedoch am Fehlen einer klaren Strategie und begehen

daher immer wieder dieselben Fehler", berichtet Finanzexperte Florian

Sondershausen, der sich mit der Sondershausen Media GmbH darauf spezialisiert

hat, seine Kunden mit passenden Strategien am Krypto-Markt zu unterstützen. Im

Folgenden hat er die fünf häufigsten Fehltritte verraten, die Anleger im

Kryptohandel unbedingt vermeiden sollten.